В США раскрыли цель атаки ХАМАС на Израиль

Нападение ХАМАС на Израиль призвано сорвать зарождающееся сотрудничество между Израилем и Саудовской Аравии. Соответствующее заявление сделал обозреватель Карлос Роа в своем материале для журнала National Interest .

Обозреватель отметил, что улучшение взаимоотношений между государствами хоть и находится лишь на начальной стадии, но уже грозит большим сдвигом в геополитике региона. Исходя из этого он предположил, что атаки со стороны палестинского движения призваны сорвать это потепление.

Роа также отметил, что эти события поставили в сложное положение Саудовскую Аравию. Он отметил, что ее недавние действия по улучшению отношений с Израилем были сделаны для противостояния иранским региональным амбициям и получения доступа к технологиям Израиля.