В США рассчитывают, что Польша станет лидером Евросоюза при новом премьере

В Вашингтоне надеются, что при новом премьер-министре Дональде Туске Польша возьмет на себя лидерство в Евросоюзе, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в интервью газете Rzeczpospolita.

Для этого Польше необходимо улучшить отношения с Германией, от которой прежнее правительство требовало выплаты репараций за вторую мировую войну.

Также Варшаве предстоит урегулировать проблемы с Киевом. Польша возражала против экспорта украинского зерна через страну, а польские дальнобойщики перекрыли границу с Украиной, протестуя против льгот, которые получают украинские перевозчики.

13 декабря принявший присягу Дональд Туск в программной речи подчеркнул, что Польша будет верным союзником США.