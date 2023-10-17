Санкции коллективного Запада сработали не в ту сторону, и ослабили Соединенные Штаты вместо России. Соответствующее заявление сделал бывший американский дипломат Чэс Фримэн в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works .

Эксперт заявил, что в результате этого решения, многие государства взяли курс на дедолларизацию. Они хотят отказаться от американской валюты в угоду местных или других чужих. Возможно, выбор падет на китайский юань или на искусственную валюту, которую планирует создать блок БРИКС.

По словам Фримэна, все это создает большое количество побочных эффектов, которые приводят к ослаблению и изоляции Штатов, а не России, как это было изначально задумано.

Дипломат заявил, что решение о введении санкций было просчетом со стороны западных политиков. Таким образом они лишь навредили репутации Запада, подчеркнул Фримэн.