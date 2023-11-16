В США рассказали о кооперации с Китаем по вопросу санкций против РФ

США активно кооперируются с Китаем в вопросах санкций, наложенных на РФ и ценовым потоком на нефть. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт, сообщает информационное агентство РИА Новости .

Отвечая на вопрос одного из представителей прессы о деятельности страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с ограничениями от коллективного Запада, Пайатт отметил, что Штаты активно кооперируют с китайской стороной в вопросах потолка цен и санкций, направленных на РФ.

Недавно глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Штаты ранее предупредили китайскую сторону о потенциальных ограничениях в том случае, если КНР начнет помогать российской стороне в СВО на территории Украины.