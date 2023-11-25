Британский министр иностранных дел Кэмерон принуждал украинского президента Владимира Зеленского пойти на переговоры с российской стороной, пригрозив отозвать его личную охрану. Соответствующее заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для Judging Freedom , опубликованном на видеохостинге YouTube.

Макговерн указал на то, что Великобритания фактически управляет защитой Зеленского, потому они могли пригрозить ему тем, что им «не хватит денег» на телохранителей, и они вынуждены ее отозвать.

Аналитик выразил мнение, что Кэмерон и шеф Пентагона Ллойд Остин прилетали в украинскую столицу для того, чтобы сообщить лидеру об исчерпании западных ресурсов. Эксперт предполагает, что они требовали от Зеленского заключения мира с российской стороной.

Макговерн также заявил, что на примере с украинским конфликтом можно наблюдать состояние нынешней разведки Соединенных Штатов. Высшие чины в ЦРУ вторят то, что хотят слышать их начальники в Белом доме, которые, по словам эксперта, «живут в своем мире».



