В США рассказали о необычной манипуляции Лондона над Зеленским
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Британский министр иностранных дел Кэмерон принуждал украинского президента Владимира Зеленского пойти на переговоры с российской стороной, пригрозив отозвать его личную охрану. Соответствующее заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для Judging Freedom, опубликованном на видеохостинге YouTube.
Макговерн указал на то, что Великобритания фактически управляет защитой Зеленского, потому они могли пригрозить ему тем, что им «не хватит денег» на телохранителей, и они вынуждены ее отозвать.
Аналитик выразил мнение, что Кэмерон и шеф Пентагона Ллойд Остин прилетали в украинскую столицу для того, чтобы сообщить лидеру об исчерпании западных ресурсов. Эксперт предполагает, что они требовали от Зеленского заключения мира с российской стороной.
Макговерн также заявил, что на примере с украинским конфликтом можно наблюдать состояние нынешней разведки Соединенных Штатов. Высшие чины в ЦРУ вторят то, что хотят слышать их начальники в Белом доме, которые, по словам эксперта, «живут в своем мире».