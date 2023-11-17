Украинского президента Владимира Зеленского могут в скором времени убрать с его поста на фоне многочисленных неудач ВСУ на линии фронта. Соответствующее заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в беседе с Dialogue Works, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Эксперт заявил, что сложившаяся ситуация является очень неудачной для лидера Украины. Он также выразил предположение, что осталось Зеленскому «недолго». Макговерн уточнил, что приняв решение «убрать» действующего украинского президента, Запад не просто «уволит» его с поста, а лишит его жизни.

«Будь я страховым агентом, я бы не стал страховать жизнь Владимира Зеленского», — подчеркнул экс-агент ЦРУ.

Макговерн также напомнил, что в данный момент, украинские ВС испытывают острый дефицит как боеприпасов, так и человеческих ресурсов.