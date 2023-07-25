В США рассказали о причинах ярости украинского президента Зеленского

Советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в ярости из-за упавшего боевого духа в рядах украинских войск. Соответствующее заявление Макгрегор сделал в интервью для YouTube-канала London Real .

Макгрегор считает, что ВСУ страдают от упадка боевого духа. Он добавил, что они даже могут находиться на грани распада и настрой в рядах украинских военных упал так низко, как никогда.

Причиной для такого положения Макгрегор считает потери украинской стороны, которые он охарактеризовал, как «чудовищные». По словам эксперта, украинский президент приходит в ярость и разочарование на фоне этой ситуации.

Макгрегор заявил, что сейчас Украина существует только благодаря «искусственному жизнеобеспечению» в виде поддержки от коллективного Запада.