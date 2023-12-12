В США рассказали о «пустом денежном горшке» для Украины

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация США располагает ресурсами на предоставление военной помощи Украине лишь на «пару недель».

Это сообщение появилось в СМИ на телеканале CNN в рамках заявлений о необходимости дополнительных финансов для поддержки Украины.

Кирби подчеркнул, что, несмотря на два предоставленных пакета военной помощи, «горшок пуст», и выделение дополнительных средств для Зеленского и его команды станут критически важными в текущей поддержке. Он выразил уверенность в необходимости увеличения объема финансовой помощи и призвал президента Украины Владимира Зеленского убедить конгресс США в этой неотложной потребности.

Заявление Кирби сделано в свете текущего визита Зеленского в США, где украинский лидер планирует провести ряд встреч с высокопоставленными американскими чиновниками с целью обсудить вопросы финансовой и военной поддержки. Напомним, что в настоящее время конгресс США рассматривает возможность предоставления Украине дополнительных средств, но администрация президента Байдена до сих пор не может получить поддержки в этом законодательном органе.