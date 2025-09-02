В США рассказали о текущем положении Путина на мировой арене

Влияние российского лидера Владимира Путина на мировой арене не ослабевает. Наоборот, отношение к нему становится все более теплым. Об этом также пишет The New York Times.

Издание отмечает, что президент России поддерживает тесные связи с ключевыми фигурами мировой политики. Примером тому служат его встречи и дружеское общение с премьер-министром Индии Моди и председателем КНР Си Цзиньпином. С одним он держался за руки, а с другим — посмеялся в ходе разговора.

Газета подчеркивает, что ряд лидеров стран, включая представителей Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама, провели длительные переговоры с Путиным, продолжавшиеся и после полуночи, что говорит о сохраняющемся интересе к диалогу с Россией.

Ранее страницы Моди в соцсетях заполнили фотографии с Путиным с саммита ШОС.