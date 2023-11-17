В США рассказали об альтернативе помощи для Украины

Указав на бесполезность помощи Украине, Бэндоу предложил просто взять эти деньги и разбросать их в небе над страной. Он считает, что даже «бомбардировка» страны деньгами создала бы большее количество рабочих мест, чем создает отправка вооружений Киеву.

Бэндоу подчеркнул, что помощь Украине не помогает экономике Соединенных Штатов так, как об этом твердит офис президента Джо Байдена. Деньги, направленные на Украину, можно было отправить на развитие более полезных для страны сфер, считает аналитик. Он также указал на то, что Штаты должны стремиться к завершению этого конфликта, а не его расширению. Властям нужно заботиться о своих гражданах, а не заниматься придумыванием плохих оправданий ужасным решениям, заключил Бэндоу.