В США рассказали об изменениях в конфликте на Украине

Власти Украины озабочены вопросом поддержки от Запада и тем фактом, что ее становится все меньше. Соответствующее заявление сделали обозреватели Эндрю Крамер и Мэттью Мпоке Бигг в своем материале для газеты The New York Times .

Авторы рассказали о беспокойстве Киева по поводу тревожных изменений в геополитике конфликта. Они отметили, что всеобщее внимание сейчас переключается на Израиль, а американская военная помощь затерялась на фоне борьбы в конгрессе.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с французским телевизионным каналом France 2, что эскалация ситуации в Израиле может отвлечь мировое внимание от Украины.

Журналист телевизионного канала CNN Стивен Коллинсон ранее заявлял, что в политических кругах Соединенных Штатов может все чаще начать звучать мнение о том, что США стоит выбрать дальнего союзника и помогать Израилю, а не Украине.