Американское правительство ошиблось во время оценки российской военной силы, и виной этому – ложные заключения от американской разведки на Украине. Соответствующее заявление сделал бывший сотрудник Государственного Департамента Соединенных Штатов Мэтью Хо во время интервью для YouTube-канала Judging Freedom .

Хо заявил, что данные от американской разведки зачастую являлись ошибочными, и ими намеренно манипулировали для того, чтобы они подходили для нынешней политической повестки.

Он указал на то, что разведывательное сообщество сообщало главе комитета начальника штабов абсолютно ложную информацию о российских ВС. Хо рассказал, что самостоятельно изучал документы разведки и нашел огромное количество несоответствий. По его словам, данные разведки отличались, буквально, от страницы к странице.