Конфликт Израиля и Палестины сильно повлияет на интерес Соединенных Штатов к Украине, ускорив его падение. Соответствующее заявление сделала экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom .

Она заявила, что день, в который начался израильский конфликт, стал худшим для президента Украины Владимира Зеленского. Квятковски отметила, что украинский лидер должен был осознать, что отныне не он будет находиться в центре всеобщего внимания.

Эксперт также заявила, что оружие стран Запада, ранее отданное Украине, теперь оказалось у ХАМАС. Она считает, что Соединенные Штаты еще раз совершили ту же ошибку, когда обнаружили свое оружие не у того государства, которому они его поставляли.

Квятковски прогнозирует, что интерес Штатов к Украине уже никогда не вернется к тому высокому уровню, что был раньше. Она заявила, что Зеленскому придется соревноваться за военную помощь с «лучшим союзником» США.