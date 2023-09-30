Украина уже не сможет избежать стратегического поражения. Соответствующее заявление сделал экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер в своих социальных сетях .

Таким образом он прокомментировал публикацию украинского Министерства обороны, написавшего в соцсетях, что грядет что-то неизбежное.

«Мы это знаем. Вы это знаете. Они это знают. Это неизбежно», – гласила публикация украинского ведомства без уточнений, что именно подразумевается.

Под постом Риттер начал задаваться вопросами, что же на самом деле грядет. Среди его вариантов были: стратегическое поражение ВСУ, искоренение украинской нации и уничтожение бандеровской структуры, осевшей в украинских «верхушках».