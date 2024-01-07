В США резко высказались об израильских призывах о переселении палестинцев

Израиль сообщил, что палестинцам нужно покинуть Газу и переселиться: это помогло бы завершению конфликта. Однако таких призывов не оценили страны, которые поддерживают Палестину. В частности негативно отнеслись к данной инициативе в Америке. Энтони Блинкен считает, что у палестинцев должен быть шанс вернуться домой, как только для этого будут хоть какие-то условия.

«Мы отвергаем заявления некоторых израильских министров и законодателей, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы», — отметил Блинкен.

Свои заявления в сторону Израиля Блинкен сделал во время разговора с премьер-министром и главой МИД Катара.

Отметим, что в Газе разрушено большинство домов после обострения конфликта с Израилем. Куда возвращаться беженцам после конца обостренной фазы неизвестно.