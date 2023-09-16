По словам американского журналиста Гарланда Никсона, Незалежная прекратила свое существование и стала инструментом агрессивной политики Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что данная игра просто окончена.

По мнению журналиста, Украина является всего лишь перчаткой, служащей для сокрытия улик на месте преступления.

Он отметил, что Вашингтон использует Незалежную в качестве помогающей скрыть разрушение Европы.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин много раз заявлял о превращении Незалежной в инструмент внешней политики Штатов.