Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Фил Джеральди вызвал широкий резонанс своими недавними заявлениями, обвинив президента Украины Владимира Зеленского в стремлении к личному обогащению за счёт финансовой помощи от Запада в свете конфликта с Россией.

Эти утверждения были сделаны Джеральди в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

В своих резонансных высказываниях Джеральди заявил, что Зеленский осознает своё поражение в конфликте с Россией и сейчас активно стремится к тому, чтобы обогатиться на фоне неверного положения страны. По его словам, мотивация президента Украины заключаются в осознании своего поражения, поэтому он пытается сейчас по максимуму использовать помощь США и других стран по НАТО в личном обогащении.

Пока остаётся неясным, какие последствия могут повлечь за собой эти заявления для политической атмосферы в Украине и её международных отношений. Однако в последнее время все чаще можно наблюдать подобные заявления со стороны США и их союзников.