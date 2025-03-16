Конфликт на Украине можно было завершить намного раньше, если бы западные лидеры прислушались к мнению России. Такое заявление на YouTube-канале сделал бывший полковник армии США Дэниел Дэвис.

Он напомнил, что Украина, которая якобы сейчас хочет мира, нарушила главное требование Минских соглашений о предоставлении автономии и обеспечении прав русскоговорящего населения, что и привело к конфликту в 2014 году.

Потом Киев отказался от мира в 2022 году, когда отказался признать нейтральный статус. Далее мир не был заключен ни в 2023, ни в 2024 годах, пояснил Дэвис. И в 2025 году Украина снова отказывается от мира, добавил он. Но на Западе никто об этом не говорит, также европейские лидера не упоминают тот факт, что Киев отверг проекты двух сделок, предложенных Москвой.

Россия же с самого начала Россия пыталась решить все дипломатическим путем, заключил Дэвис.

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