В США снова перепутали военную технику с российской, поздравляя моряков

Конгрессмен Кори Миллс, представляющий штат Флорида от партии республиканцев, поздравил моряков США с днем морского флота, разместив в соцсетях изображение российского корабля.

«Поздравляю с 248 годовщиной основания американского флота! С самых ранних дней американской революции и по сегодня, флот остается сильным, защищая нашу свободу и наши моря», – написал Миллс.

К своей публикации он приложил открытку с изображением атомного крейсера «Петр Великий», состоящий на вооружении ВМФ РФ.

После шквала критики, обрушившейся на конгрессмена в комментариях, публикация была удалена. В своем аккаунте он оставил только поздравительный текст.

В июле похожий инцидент произошел с Тихоокеанским флотом ВМС США, который поздравил граждан с Днем независимости открытой, на которой были изображены российский истребитель Су-27 и корабль СКР-61. Запись также была удалена после того, в комментариях начали «подшучивать» над авторами. Позже в аккаунте появилась поздравительная открытка с изображением военной техники.