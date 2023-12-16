В США согласились с оценкой ЦАХАЛ о длительности конфликта в Газе

Соединённые Штаты Америки согласны с оценкой израильских Армии обороны (ЦАХАЛ), согласно которой, вооруженный конфликт на территории Газы могут затянуться еще на несколько месяцев. Соответствующее заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова передает информагентство РИА Новости .

В ходе беседы с журналистами на брифинге, Кирби заявил, что американская сторона согласна с израильской оценкой о том, что вооруженное столкновение может продлиться еще месяцами.

Тем не менее представитель Белого дома добавил, что Штаты считают важным для израильской стороны переход к новой фазе своей операции, которая должна стать более прицельной и точной.

Кирби также сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден был проинформирован о нынешней ситуации в Газе, где ЦАХАЛ убили 3 израильских заложников, которых похитили ХАМАС 7 октября. Уточняется, что это произошло из-за ошибочной идентификации противника в ходе боя.