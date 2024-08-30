В США согласовали продажу восьми систем РЗСО HIMARS для Хорватии
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Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS в количестве восьми штук продадут Хорватии. Об этом заявили в Пентагоне.
Продажа современных установок — официальное, но предварительное решение Госдепа США. Все детали согласовали. Известно, что к перевозке подготовят восемь систем и дополнительное оборудование. Хорватии обойдется это в почти 400 миллионов долларов.
Отмечается, что под дополнительным оборудованием подразумеваются 24 ракеты GMLRS, бронетранспорт, пусковые и другие установки. Всему будет обеспечена техническая и логистическая поддержка.
Ранее сообщалось, что в новом пакете помощи США Киеву на $125 млн будут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ракеты ПВО.