В США согласовали продажу восьми систем РЗСО HIMARS для Хорватии

Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс HIMARS в количестве восьми штук продадут Хорватии. Об этом заявили в Пентагоне.

Продажа современных установок — официальное, но предварительное решение Госдепа США. Все детали согласовали. Известно, что к перевозке подготовят восемь систем и дополнительное оборудование. Хорватии обойдется это в почти 400 миллионов долларов.

Отмечается, что под дополнительным оборудованием подразумеваются 24 ракеты GMLRS, бронетранспорт, пусковые и другие установки. Всему будет обеспечена техническая и логистическая поддержка.

Ранее сообщалось, что в новом пакете помощи США Киеву на $125 млн будут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ракеты ПВО.