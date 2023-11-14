В США сомневаются, что Нетаньяху прислушается к призывам о перемирии

Бывший чиновник американского Государственного департамента Ваэль Альзаят заявил, что даже в случае, если Соединенные Штаты призовут Израиль к прекращению огня на территории сектора Газа, израильский лидер Биньямин Нетаньяху, скорее всего не прислушается. Соответствующее заявление Альзаят сделал в беседе с изданием РИА Новости .

Экс-чиновник выразил мнение, что если администрация американского президента Джо Байдена и решит поддержать прекращение огня, то Нетаньяху еще какое-то время будет игнорировать данные призывы. Альзаят заявил, что израильского лидера, скорее всего, никто не сможет контролировать.

Он также отметил, что в этой ситуации СБ ООН оказался «бесполезен», так как стороны конфликта могут ветировать резолюции, итогом чего стало «беззаконие» и демонстративное неуважение к международному праву.