По словам экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Германия стремится продолжать поддерживать Киев, что является своего рода сюрпризом. Об этом он сообщил на платформе одного из видеохостингов.

Он подчеркнул, что на сегодня эта страна является единственной, готовой оказать поддержку.

По мнению эксперта, экономика Германии на данный момент отнюдь не в лучшем состоянии, поэтому не факт, что они смогут сдержать обещание.

Он добавил, что в общем смысле весь западный фронт, выделявший Незалежной финансы и вооружение, стал постепенно разваливаться.