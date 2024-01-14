В США сообщили о недовольстве Байденом Нетаньяху

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху разочаровал американского лидера Джо Байдена отсутствием реакции на просьбы Штатов по боевым действиям в секторе Газа. Об этом сообщает издание Axios.

Уточняется, что терпение Байдена уже на исходе.

Поясняется, что Тель-Авив отказывается предоставить доступ палестинскому правительству к замороженным налоговым доходам, от которых зависит финансирование его работы, а также не разрешает доставки гуманитарной помощи анклаву.