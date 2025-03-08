В США сообщили о новом условии Путина на переговорах по Украине
Путин выдвинул новое условие на переговорах по Украине
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Президент РФ Владимир Путин выдвинул новое условие на переговорах по Украине.
Как сообщает Bloomberg, он хочет лично выбрать страны, которые будут принимать участие в составе миротворческого контингента на Украине.
Так, российский лидер не против, чтобы миротворческие войска направил Китай или «нейтральные» страны. А вот миротворцев из Европы Путин не хочет допускать на Украину.
Ранее сообщало о том, что японцы оценили позицию России в переговорах по Украине.