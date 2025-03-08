Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никому не будет уступать в украинском конфликте, и что России «не нужно ничего чужого, но свое не отдадим».

Так, один из пользователей написал, что Крым и Донбасс объявили о своей независимости еще в 2014 году, и они не были захвачены силой, а вошли в состав РФ по собственному желанию.

«Совершенно очевидно, что Японии не видать Южных Курил как своих ушей. Пока мы поддерживаем Европу и Украину, о решении территориального спора можно даже не заикаться», — добавил другой пользователи.

Еще один читатель задался вопросом о том, зачем Путину отдавать территории, повлекшие за собой смерти и кровь его граждан и призвал Евросоюз прекращать конфликтовать.

Ранее сообщалось о том, что Трамп счел несправедливостью пункт о защите США Японии в соглашении между странами.