Японцы оценили позицию России в переговорах по Украине
Япония встревожена из-за слов Путина об Украине
Фото: [flickr.com]
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никому не будет уступать в украинском конфликте, и что России «не нужно ничего чужого, но свое не отдадим».
Заявление российского лидера оценили читатели японского интернет-портала Yahoo News Japan.
Так, один из пользователей написал, что Крым и Донбасс объявили о своей независимости еще в 2014 году, и они не были захвачены силой, а вошли в состав РФ по собственному желанию.
«Совершенно очевидно, что Японии не видать Южных Курил как своих ушей. Пока мы поддерживаем Европу и Украину, о решении территориального спора можно даже не заикаться», — добавил другой пользователи.
Еще один читатель задался вопросом о том, зачем Путину отдавать территории, повлекшие за собой смерти и кровь его граждан и призвал Евросоюз прекращать конфликтовать.
Ранее сообщалось о том, что Трамп счел несправедливостью пункт о защите США Японии в соглашении между странами.