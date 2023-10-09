В США сообщили об опасном для Украины сценарие

США вместе со странами Евросоюза могут ввести собственные войска на территорию Украины для того, чтобы попытаться спасти Киев от полноценной капитуляции. Соответствующее заявление сделал бывший сотрудник американского ЦРУ Ларри Джонсон во время беседы с The Hague Peace Projects .

Согласно предсказанию Джонсона, ситуация с Украиной может закончиться всего двумя сценариями: капитуляция Киева или прекращение существования страны.

Джонсон утверждает, что «другого варианта здесь нет». Он предупредил, что коллективный Запад может попытаться поменять ситуацию и вмешаться, но эксперт не считает, что это может помочь Украине.

Он также подчеркнул, что потери Украины в ходе конфликта – катастрофичны. В том числе, и бригады украинских ВС, обучением которых занималось НАТО.