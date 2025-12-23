В случае военного столкновения между Россией и НАТО, Москва сможет одержать верх над альянсом, поскольку Россия обладает преимуществом в производстве ключевых видов вооружений. Такой сценарий вероятного конфликта предсказал в своем профиле в социальных сетях подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Дэвис также упомянул выводы экспертов, согласно которым британская армия сможет эффективно противостоять врагу лишь на протяжении нескольких недель. По его словам, эта ситуация характерна и для других западных стран, таких как Соединенные штаты Америки, Германия и Франция.

«Если украинский конфликт расширится и станет войной между Россией и НАТО, то Россия сможет буквально завалить Запад во всех ключевых областях», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал заявления западных политиков, в частности, бывшего премьер-министра Нидерландов и нынешнего генсека НАТО Марка Рютте о вероятности реальной войны России и Северо-атлантического военного блока.