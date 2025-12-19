«Че он несет?»: Путин прокомментировал слова Рютте о войне с Россией

Фото: [ Заседание Госсовета РФ по вопросу «О стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.»/Медиасток.рф ]

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал заявления западных политиков, в частности, бывшего премьер-министра Нидерландов и нынешнего генсека НАТО Марка Рютте.

Глава государства признал его личные качества, но резко раскритиковал содержание высказываний.

«Рютте умный человек, я знаю, умный, системный, эффективный премьер-министр был, но че он несет, слушай, чего ты говоришь про войну с РФ, ну читать умеешь? Почитай новую стратегию нацбезопасности США», — заявил Путин.

В своей речи президент также сделал исторический экскурс, напомнив, что Россия в прошлом не просто активно сотрудничала с НАТО, но и серьезно рассматривала возможность вступления в организацию.

Также глава государства посоветовал генсеку почитать стратегию нацбезопасности США, которые и являются создателями НАТО.

Кроме того, Путин подчеркнул, что данные России устные обещания о нерасширении Североатлантического альянса на восток были в итоге проигнорированы.

«Страну в очередной раз обманули», — отметил глава государства.

Он напомнил о нескольких последовательных волнах расширения НАТО, которые привели к приближению военной инфраструктуры блока к российским рубежам.

