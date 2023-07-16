В США сравнили зарубежные поездки главы МИД Лаврова с турне рок-звезды
Фото: [Пресс-служба МИД РФ/ТАСС]
Иностранные коллеги встречают с распростертыми объятиями главу МИД России Сергея Лаврова, отмечает экс-разведчик США Скотт Риттер, сравнивая разъезды российского дипломата с концертным туром рок-звезды. Свой комментарий Риттер дал для YouTube-канала U.S Tour of Duty.
Бывший разведчик указал на то, что Лаврова по приезде никогда не встречают сотрудники низкого ранга. В качестве обратного примера он вспомнил недавний визит американского политика Энтони Блинкена в Китай.
Риттер считает, что Лавров пользуется такой «популярностью» за рубежом из-за того, что Россия уважительно относится к другим государствам.
Недавно Лавров рассказывал о роли нового генконсульства в Пхукете. Он указал на то, что там работают квалифицированные дипломаты из РФ, которые будут всеми силами помогать россиянам выбираться из непростых ситуаций и защищать их права в чужой стране.