В США сравнили зарубежные поездки главы МИД Лаврова с турне рок-звезды

Бывший разведчик указал на то, что Лаврова по приезде никогда не встречают сотрудники низкого ранга. В качестве обратного примера он вспомнил недавний визит американского политика Энтони Блинкена в Китай.

Риттер считает, что Лавров пользуется такой «популярностью» за рубежом из-за того, что Россия уважительно относится к другим государствам.

Недавно Лавров рассказывал о роли нового генконсульства в Пхукете. Он указал на то, что там работают квалифицированные дипломаты из РФ, которые будут всеми силами помогать россиянам выбираться из непростых ситуаций и защищать их права в чужой стране.