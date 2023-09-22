Изменения погоды в период осеннего сезона развернут боевые действия на Украине в пользу российской стороны. Соответствующее заявление сделал обозреватель Брэд Дресс в своем материале для американского издания The Hill .

Как отметил автор, для украинских ВС и их контрнаступления уже «часики тикают», так как с приходом сезона дождей и холодов, продвижение бойцов из Украины замедлится еще сильнее.

Дресс также привел мнение европейского эксперта Матье Булега, предупредившего, что если украинские ВС не достигнут установленных ими целей в течение ближайших дней, то инициатива перейдет к российским бойцам. По его мнению, это, в свою очередь, положит конец украинской ответственности, отдав «мяч» ВС России.