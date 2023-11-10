Усилия коллективного Запада по разрушению взаимоотношений России с ее союзниками из Центральной Азии оказались провальными. Соответствующее заявление сделал обозреватель Холли Элиатт в эфире телевизионного канала CNBC .

Она отметила, что визит президента РФ Владимира Путина в Казахстан продемонстрировал, что российский лидер остается «уверенным в себе». Элиатт подчеркнула, что РФ сохраняет политические и экономические отношения с соседними государствами, несмотря на то, что Запад пытается эти взаимоотношения разрушить.

Страны в Центральной Азии не хотят принимать западную политику в вопросе России, так как остаются заинтересованы в сотрудничестве с ней, заявила обозреватель. Ввиду этого, она назвала неудивительным тот факт, что эти страны постоянно обвиняют в бездействии в вопросе конфликта на территории Украины.