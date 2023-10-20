Соединенным Штатам не стоит останавливать помощь для Израиля из-за желания поддержать Украину, учитывая разность этих союзов. Соответствующее заявление сделали председатель фонда «Наследие» Кевин Робертс и американский сенатор Дэвид Вэнс в своем материале для издания Hill .

Обозреватели заявили, что вместо приостановки помощи для Израиля, американскому конгрессу следует уделить отдельное обсуждение ситуации в нем.

Авторы статьи подчеркнули, что Израиль является очень давним и ключевым союзником для Соединенных Штатов, в то время, как Украина даже не является членом НАТО. Обозреватели также указали на разность правительства этих двух государств, указав на демократичность израильского и подчеркнул коррумпированность украинского.

Авторы считают, что Украине и без Штатов есть кому помочь, в том числе и среди стран Евросоюза. В то же время, Израилю никто помогать не собирается, несмотря на то, что с ним соседствуют достаточно богатые государства.

Эксперты считают, что Соединенные Штаты слишком много ресурсов тратят на Украину, в то время, как стоило бы помочь Израилю или Тайваню.Новый пакет помощи Киеву лишь усугубит это положение, заключили обозреватели.