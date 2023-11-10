Экс-разведчик американских ВС Скотт Риттер заявил, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба является лжецом после высказываний министра о договоренностях его страны с Россией. Соответствующее заявление он сделал в комментариях, под постом Кулебы в социальных сетях .

Недавно украинский министр в своих социальных сетях обратился ко всем, кто призывает Украину согласиться на переговоры с российской стороной. В своем посте Кулеба «напомнил», что с 2014 по 2022 годы между сторонами было достигнуто два десятка соглашений. По словам Кулебы, все они были нарушены Россией.

В ответ на это Риттер заявил, что Кулеба является лжецом. Разведчик подчеркнул, что бывший президент Украины Порошенко лично признавал, что минский процесс являлся фикцией, которой Запад выигрывал время для того, чтобы усилить украинскую армию.

Риттер также заявил, что у украинского правительства был шанс спасти свое государства в прошлом году, когда Россия предлагала Украине соглашение, отвергнутое украинским президентом Владимиром Зеленским.