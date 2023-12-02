Журналист Клейтон Моррис дал комментарий касаемо информации о том, что главком украинскими ВС Валерий Залужный заявил о своих планах призывать на службу по меньшей мере 20 тысяч украинцев ежемесячно. Свой комментарий Моррис дал в беседе с Redacted, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Журналист скептически отнесся к новому плану украинского командующего и заявил, что тот не сможет набирать такое количество новых солдат, учитывая большие потери в рядах ВСУ. По мнению Морриса, план Залужного на весь следующий год заключается в том, чтобы «бросать людей в стену» в надежде на то, чтобы выжить. Он также задался вопросом, где украинский командующий собирается находить такое количество новых бойцов.

Накануне появилась информация о том, что РФ и Украина проводят тайные мирные переговоры при помощи Валерия Герасимова и Валерия Залужного. Согласно этим данным, переговоры проводятся вопреки указаниям президента Украины и американского Белого дома.