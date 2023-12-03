В США уверены, что РФ не позволит Украине вступить в НАТО

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал фантазией слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вероятном членстве Украины в альянсе. Он считает, что РФ не позволит этому случиться. Соответствующее заявление Риттер сделал в беседе с Gegenpol, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Эксперт напомнил, что РФ начала проведение СВО на территории Украины для того, чтобы не дать Киеву стать частью альянса. Более того, в экономическом и военном вопросах Украина также не подходит под масштабы НАТО, подчеркнул Риттер.

Он заявил, что Украина никогда не окажется членом НАТО, несмотря на фантазии генсека блока. Россия не позволит этому случиться, заявил он.

Разведчик добавил, что Столтенберг был прав во время своей оценки превосходства российской оборонной промышленности. Как заключил эксперт, коллективному Западу не удастся выполнить свои обязательства перед Украиной по части военной помощи, в то время, как российские ВС обеспечивают боеприпасами сами себя.