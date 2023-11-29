В США увидели символизм в падении главной рождественской елки
Фото: [Президент США Джо Байден в свой 81-й день рождения/Викимедиа]
Падение главное рождественской елки в Вашингтоне является своеобразным подведением итогов правления президента Джо Байдена, написали в соцсети юридического комитета палаты представителей, который возглавляет один из ближайших соратников Дональда Трампа республиканец Джим Джордан.
Во вторник ветер повалил 12-метровую ель, привезенную в столицу США из Западной Виргинии.
Поначалу специалисты не были уверены, что дерево удастся сохранить. Позже елку все же вернули в вертикальное положение, заменив оборвавшийся трос.
30 ноября Байден должен торжественно зажечь огни на главной елке страны.