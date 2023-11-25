В США ужаснулись «массированным ударом» России

РФ развернула невиданное ранее в мировой практике производство ракет для комплекса «Искандер-М». С таким производством, Россия может применять их в любом количестве на территории Украины. Соответствующее заявление сделали авторы американского журнала Military Watch Magazine .

Авторы привели данные, согласно которым, производство данного снаряда возросло в несколько раз с момента начала российской СВО на территории Украины. Там отметили, что такое производство позволяет применять российской стороне столько «Искандеров», сколько понадобится, без оглядки на расходы.

Там также заявили, что масштабы производства позволяют России не только восполнять расход ракет в ходе СВО, но и активно продавать снаряды другим странам. Журналисты назвали это большим вызовом для вражеской обороны, и отметили, что данные ракеты очень сложно перехватывать.