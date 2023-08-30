В США узнали о хитрой ловушке Путина для ВСУ

Военное командование США не осознает, что первая линия обороны нужна РФ для того, чтобы украинские ВС прорвали ее и оказались в ловушке. Соответствующее заявление сделал экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер в интервью для Judging Freedom .

В интервью он отметил, что первая линия обороны рассчитана на то, чтоб ВСУ смогли ее прорвать, и оказаться в ловушке. Риттер считает, что начальник американского генштаба Марк Милли этого не понимает.

Риттер считает, что сейчас задача ВС РФ заключается в том, чтобы ослаблять украинские ВС в то время, как те наступают на первую линию. Потом российские солдаты отойдут ко второй линии, заманив ВСУ в специальную зону, где сотрут украинских солдат с лица земли, заявил эксперт.

Риттер отметил, что генштаб США не понимает российскую стратегию, и скорее всего, будет праздновать победу украинцев, когда те пройдут первую линию.

Эксперт заключил, что несмотря на готовый план, ВС РФ пока не могут его реализовать, потому что украинские войска не могут дойти до первого рубежа.