НАТО оказались в положении, когда любое решение и действие альянса только доказывает правоту российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в беседе с журналистом Стивеном Гарднером .

В интервью он заявил, что даже если альянс решится на прямое столкновение с РФ, это только докажет правоту Путина. Шаффер отметил, что при любой политике, НАТО только подтверждает нарратив президента РФ. Бывший разведчик заявил, что альянсу уже ничего не осталось, кроме как убедить Киев сесть за стол переговоров.

Он также указал на то, что многие государства поддерживают РФ в этом вопросе, и как следствие, в противостоянии НАТО. Мир рассматривает альянс, как агрессора, развязывающего конфликты по всему миру, отметил Шаффер.