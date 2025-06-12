Западные страны заставили Украину отказаться от своей независимости, заявил в интервью журналисту Рику Санчесу в соцсети X экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В результате, отметил он, вся страна и украинский народ оказались в заложниках у НАТО.

Западные элиты в украинском вопросе в первую очередь интересует возможность заработать. Дело в том, пояснил Джонсон, что некоторые американские сенаторы либо получают прибыль от конфликта, либо периодические выплаты из Киева.

Украина стала пешкой на доске, а двигать ею будет Запад, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Трамп понимает, что Украина не может одержать победу на поле боя.