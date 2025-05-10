Продемонстрированная на параде Победы в Москве 9 мая мощь Вооруженных сил РФ дает понять, что у Киева нет никаких шансов на победу, заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

У Украины, отметил он, не парада, нет победы и никаких доказательств военной силы.

Всем понятно, что Украину ждет поражение. Лишь ее президент наивно надеется изменить ситуацию на фронте, добавил эксперт.

«Только Зеленский продолжает говорить так, будто хочет, чтобы у него из головы выскочили уши Микки-Мауса», — резюмировал Дэвис.

Ранее сообщалось о том, что Макрон стал объектом насмешек на фоне Дня Победы в Москве.