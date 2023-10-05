Причиной политического раскола в Соединенных Штатах не является российский президент Владимир Путин. Соответствующее заявление сделал экс-разведчик американских ВМС Скотт Риттер в интервью для Judging Freedom .

Таким образом он прокомментировал заявление бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон о том, что популярность Путина растет в стране, а российские власти радуются проблемами в американском конгрессе. Эксперт заявил, что авторы подобных обвинений ничего не знают о России.

Риттер заявил, что президент РФ, в отличие от американского правительства, склонен решать поставленные вопросы «коллегиально». Он также заявил, что Штаты страдают не от вмешательства Путина, а от рационального подхода России, выбравшей национальное государство для решения международных проблем.