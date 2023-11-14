В США забили тревогу из-за отставания Запада от РФ

РФ значительно впереди Запада, когда речь заходит о производстве боеприпасов и военной техники. Соответствующее заявление сделал экс-пехотинец американских ВС Брайан Берлетик в своем блоге на видеохостинге YouTube .

По словам бывшего военного, Россия сильно обходит западные страны в производительности, и в данный момент Запад ничего не может сделать, чтобы изменить ситуацию. Более того, по словам эксперта, на Западе даже не ведется разговоров о том, чтобы что-то менять.

Берлетик считает, что странам Запада нужно прибегнуть к значительным реформам, которые привели бы к наращиванию военно-промышленного производства. Он предположил, что могла бы понадобиться частичная национализация ВПК и инвестиции в обучение нужных кадров.

По словам эксперта, это является задачей, на воплощение которой, уйдут годы.