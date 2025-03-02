В США заговорили о третьей мировой войне после заявления Стармера

Если Великобритания примет решение отправить свои войска на Украину, это приведет к третьей мировой войне. Такое мнение на своей странице в соцсети высказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Британии Кира Стармера о том, что Лондон намерен продолжить поддерживать Украину и для этого даже собирается «разместить силы» на земле и использовать самолеты в воздухе.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после инцидента в Белом доме, где Владимир Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева, заявила, что ЕС по-прежнему будет оказывать поддержку Киеву в ведении боевых действий.

Ранее сообщалось о том, что Стармер выделит Украине еще £1,6 млрд на войну с РФ.