После начала торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем американский президент Дональд Трамп постепенно стал сдавать назад. Это назвали китайской победой, такое заявление на страницах газеты The Washington Post сделал обозреватель Макс Бут.

Журналист утверждает, что большинство государств сдалось под давлением Трампа. Они сдались под угрозами резко повысить в их отношении торговые пошлины.

«Большинство стран капитулировало в торговой травле, устроенной Соединенными Штатами. А Китай этого не сделал», — указал Бут.

В его статье говорится, что КНР ответила взаимным повышением пошлин на американские действия. После этого Трамп сдал назад, теперь он выдает за собственную победу промежуточные американо-китайские договоренности в сфере торговли. Бут также напомнил, что экономический рост Китая в 2025 году зафиксирован на уровне в 5,3%, в то же время у США этот показатель в три с лишним раза ниже, он доходит всего до уровня в 1,5%.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел КНР ответили на угрозы Белого дома ввести вторичные санкции против покупателей нефти из России. Там заявили, что Пекин будет действовать исходя из национальных интересов. Белому дому напомнили при этом, что в тарифных войнах не бывает победителей, и в проигрыше остаются все стороны такого конфликта. По этой причине внешнее давление на КНР не решит никаких вопросов либо проблем.