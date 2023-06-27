В США заявили, что на фоне событий в субботу в РФ не контактировали с Шойгу

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что, несмотря на то, что Россия и Америка поддерживают регулярные контакты на разных уровнях, по субботним событиям в РФ подобного не было.

Об этом пишет РИА Новости вечером вторника, 27 июня. Райдер уточнил, что глава Пентагона Ллойд Остин не стал выходить на связь с коллегой Сергеем Шойгу.

Так американский представитель прокомментировал на брифинге для журналистов, осуществлялись ли какие-либо контакты двух министров.