В США заявили, что НАТО никогда не претендовало на территорию России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не претендовало на территории России. По его словам, союз создан исключительно в оборонительных целях, а не наступательных.

Об этом Блинкен рассказал в ходе дискуссии, организованной на площадке издания The Atlantic. Слова американского госсекретаря приводят РИА Новости.

«У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории», – сказал Блинкен.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Североатлантический альянс может ввести свои войска на территорию Украины в случае провала украинского контрнаступления. Макгрегор заявил, что на это может решиться президент США Джо Байден.

НАТО состоит из 31 государства. Последней интегрировавшейся в союз страной стала Финляндия. Это произошло в апреле 2023 года.

Украина также подала заявку на вступление в альянс 30 сентября. На данный момент кандидатами на вступление в НАТО, кроме Украины, являются Грузия, Швеция, Босния и Герцеговина.