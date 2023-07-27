В США заявили, что признаков участия «Вагнера» в событиях в Нигере нет
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В Госдепе выступили с заявлением касаемо какого-либо участия группы «Вагнер» в военном мятеже в Нигере. Об этом сообщает РИА Новости 27 июля.
По словам заместителя официального представителя Веданта Пателя, в Штатах не знают о том, имеются ли какие-то указания на участие «вагнеровцев» в ситуации в Нигере. Поэтому американцы не будут спекулировать на данной теме.
При этом Патель добавил, что в Штатах внимательно следят за ситуацией в Нигере, где ранее сместили президента Базума и закрыли границы, после чего был введен комендантский час.