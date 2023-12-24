Новые укрепления ничем не смогут помочь украинским ВС в противостоянии с российской армией. Соответствующее заявление сделал экс-морпех американских ВС Брайан Берлетик в своем видео, опубликованном на YouTube .

Американский военный указал на то, что от укреплений не будет никакого толка, ведь у ВСУ нет обученного состава и оружия для обороны. Он также добавил, что доказательством его слов являются хорошо защищенные города, которые российские войска все равно умудряются брать штурмом.

Берлетик напомнил о случаях с Северодонецкой агломерацией и Артемовском, которые были взяты российской стороной, которой не помешала даже подготовленная оборона со стороны ВСУ.

Он также указал на то, что РФ успешно снижает вражеские боевые возможности, нанося большой урон по артиллерии и ПВО Киева.

«Они перемололи подготовленных украинских военных, практически сведя их численность к нулю...уже растет возникший ранее кризис набора в армию», — подчеркнул военный.